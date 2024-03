Entwicklung der Indizes

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt eine positive Tendenz für alle aufgeführten Indizes. Der SDAX hat mit +1,31% die stärkste positive Entwicklung gezeigt, gefolgt vom TecDAX mit +0,87%, dem MDAX mit +0,75%, dem S&P 500 mit +0,71% und dem Dow Jones mit +0,63%. Der DAX hat mit +0,31% die geringste positive Entwicklung aufgewiesen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Zahlen nur Momentaufnahmen sind und sich im Laufe des Handelstages noch ändern können. Darüber hinaus spiegeln sie nicht unbedingt die langfristige Performance oder die zugrunde liegenden Wirtschaftsbedingungen wider.Die Topwerte im DAX waren Symrise mit einem Anstieg von 6.59%, gefolgt von Zalando mit 3.22% und Bayer mit 2.95%. Auf der anderen Seite verzeichneten Vonovia einen Rückgang von -2.20%, gefolgt von Fresenius mit -2.38% und DHL Group mit -5.98%.Im MDAX konnten sich Delivery Hero mit einem Anstieg von 7.97%, HelloFresh mit 4.96% und Aroundtown mit 3.14% an die Spitze setzen.Die Flopwerte waren Stroeer mit -2.10%, Rational mit -2.81% und Fresenius Medical Care mit -3.69%.Die Topwerte im SDAX waren Deutsche Pfandbriefbank mit einem Anstieg von 9.11%, gefolgt von TRATON mit 7.44% und SUESS MicroTec mit 5.53%. Die Flopwerte waren Wuestenrot & Wuerttembergische mit -1.35%, KSB Vz. mit -1.44% und Fielmann mit -1.52%.Im TecDAX konnten sich Kontron mit einem Anstieg von 2.80%, ADTRAN Holdings mit 2.33% und Nordex mit 2.32% an die Spitze setzen. Die Flopwerte waren SILTRONIC AG mit -0.89%, Carl Zeiss Meditec mit -1.02% und AIXTRON mit -1.50%.Die Topwerte im Dow Jones waren Intel mit einem Anstieg von 3.96%, gefolgt von IBM mit 2.39% und Salesforce mit 2.11%. Die Flopwerte waren Boeing mit -0.50%, Verizon Communications mit -0.77% und Walt Disney mit -1.74%.Im S&P 500 konnten sich Hewlett Packard Enterprise mit einem Anstieg von 7.87%, Cincinnati Financial mit 5.39% und Dexcom mit 5.35% an die Spitze setzen. Die Flopwerte waren Palo Alto Networks mit -2.32%, Boston Properties mit -2.63% und Morgan Stanley mit -2.87%.