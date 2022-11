Unternehmenstermine

06:45 Uhr, Schweiz: Zurich Insurance Group, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Schweiz: Swiss Steel, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Schweiz: Vontobel, 9-Monatszahlen und Investorentag

07:00 Uhr, Deutschland: K+S, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Telekom, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Aareal Bank, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Allianz, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: RWE, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Merck KGaA, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Ströer, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Wacker Neuson, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Synlab, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Knorr Bremse, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: SMA Solar, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: About You, Q2-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: LEG Immobilien, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Grenke, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Hamborner Reit, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Luxemburg: SAF Holland, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Frankreich: Credit Agricole, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Italien: Assicurazioni Generali, Q3-Zahlen

07:15 Uhr, Deutschland: Indus Holding, Q3-Zahlen

07:25 Uhr, Deutschland: Bechtle, Q3-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Delivery Hero, Q3-Umsatz

07:30 Uhr, Deutschland: United Internet, Q3-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: 1&1, Q3-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Deutz, Q3-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: GFT, Q3-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Instone Real Estate, Q3-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Fielmann, Q3-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: BayWa, Q3-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Dürr AG, Q3-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Rheinmetall, Q3-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Jenoptik, Q3-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Hensoldt AG, Q3-Zahlen

07:30 Uhr, Großbritannien: Zeal Network, Q3-Zahlen

07:30 Uhr, Spanien: Siemens Gamesa, Q4-Zahlen

07:30 Uhr, Niederlande: Aegon, Q3-Zahlen

07:50 Uhr, Deutschland: Medios, Q3-Zahlen

08:00 Uhr, Deutschland: Verbio, Q1-Zahlen

08:00 Uhr, Deutschland: Cancom, Q3-Zahlen

08:00 Uhr, Deutschland: Hapag-Lloyd, Q3-Zahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: National Grid, Halbjahreszahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: Tate & Lyle, Halbjahreszahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: 3i Group, Halbjahreszahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: AstraZeneca, Q3-Zahlen

08:15 Uhr, Frankreich: Engie, Q3-Zahlen

08:30 Uhr, Deutschland: Continental, Q3-Zahlen

09:00 Uhr, Finnland: Fortum, 9-Monatszahlen

17:40 Uhr, Deutschland: Patrizia Immobilien, 9-Monatszahlen

Konjunkturdaten

08:00 Uhr, Norwegen: Verbraucherpreise 10/22

09:00 Uhr, Österreich: Industrieproduktion 09/22

10:00 Uhr, Italien: Industrieproduktion 09/22

11:00 Uhr, Griechenland: Verbraucherpreise 10/22

14:30 Uhr, USA: Verbraucherpreise 10/22

14:30 Uhr, USA: Realeinkommen 10/22

14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)



