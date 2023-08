Top-Artikel der Kalenderwoche 34/23 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Die ganze Welt scheint vor den Quartalszahlen von Nvidia am Mittwoch den Atem anzuhalten. Lohnt sich jetzt noch der Einstieg?

Das war in dieser Woche für unsere wallstreetONLINE Community besonders interessant. Unten finden Sie die spannendsten Artikel aus der aktuellen Kalenderwoche zum Nachlesen.

Nach den schillernden Zahlen von Nvidia dürfte die Aktie auf einem neuen Allzeithoch den US-Handel eröffnen. Lohnt jetzt ein Einstieg noch oder sollten Anleger auf einen Rücksetzer warten?

Zum Wochenbeginn kletterte der Kurs der Tesla-Aktie um mehr als sieben Prozentpunkte in die Höhe. Analyst Ben Kallo von Baird sieht noch deutlich mehr Luft nach oben.

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

Palo Alto Networks hat im vierten Quartal solide Ergebnisse vorgelegt und Analysten vor allem mit dem Ausblick überzeugt. Für die Aktionäre gibt es nach harten Wochen des Abwärtstrends Grund zum Jubeln.

Nach zwei schwierigen finanziellen Jahren in der Corona-Pandemie stellt Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund am Montag (11.30 Uhr) seine vorläufigen Zahlen vor. Nach hohen Verlusten von 72 und 35 Millionen Euro in den Jahren 2021 und 2022 hatte …

Der KI-Boom lässt das Geschäft des Chipkonzerns Nvidia explosiv wachsen. Die Firma aus dem Silicon Valley konnte im vergangenen Quartal den Umsatz im Jahresvergleich auf 13,5 Milliarden Dollar verdoppeln. Der Gewinn sprang von 656 Millionen Dollar …

Bbis zum Verfallstag am vergangenen Freitag mussten die Stillhalter hellwach bleiben, denn aus dem Idealszenario – einem volatilitätsarmen Geschiebe bis zur runden 16.000er Marke – wurde nichts.