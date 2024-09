MDAX und TecDAX glänzen trotz gemischter Börsenlage – Top- und Flopwerte im Überblick

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Heute zeigen die großen Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der DAX notiert aktuell bei 18.917,92 Punkten und verzeichnet einen Rückgang von 0,40%. Im Gegensatz dazu zeigt sich der MDAX mit einem Plus von 0,79% bei 26.301,38 Punkten deutlich stärker. Der SDAX steht bei 13.686,83 Punkten und hat leicht um 0,18% nachgegeben. Der TecDAX konnte sich hingegen leicht im positiven Bereich halten und steht bei 3.297,88 Punkten mit einem Plus von 0,12%. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen eine negative Tendenz. Der Dow Jones notiert bei 41.994,50 Punkten und verzeichnet einen Rückgang von 0,55%. Der S&P 500 steht bei 5.731,08 Punkten und hat leicht um 0,08% nachgegeben. Insgesamt zeigt sich ein gemischtes Bild an den internationalen Börsen, wobei insbesondere der MDAX und der TecDAX leichte Gewinne verzeichnen konnten, während die anderen Indizes Verluste hinnehmen mussten.Siemens Healthineers führt die DAX Topwerte mit einem Anstieg von 4.37% an, gefolgt von Symrise mit 2.15% und Siemens Energy, das um 2.03% zulegte.Diese Unternehmen zeigen eine positive Entwicklung und tragen zur Stabilität des DAX bei.Im Gegensatz dazu verzeichnet die Mercedes-Benz Group einen Rückgang von -1.67%, während SAP um -2.44% fiel. BMW hat mit einem Minus von -3.15% die schlechteste Performance unter den DAX-Werten. Diese Flopwerte belasten die Gesamtbilanz des Index.Carl Zeiss Meditec führt die MDAX Topwerte mit einem beeindruckenden Anstieg von 5.20%, gefolgt von Redcare Pharmacy mit 5.03% und Delivery Hero, das um 4.87% zulegte. Diese Unternehmen zeigen eine starke Marktperformance.HelloFresh verzeichnet einen Rückgang von -2.75%, während TeamViewer um -3.95% fiel. Nordex hat mit einem Minus von -7.56% die schlechteste Performance im MDAX. Diese Flopwerte drücken auf die Stimmung im Index.Im SDAX sticht SUESS MicroTec mit einem Anstieg von 4.74% hervor, gefolgt von KWS SAAT mit 2.65% und Douglas, das um 2.40% zulegte. Diese Werte zeigen eine positive Entwicklung im SDAX. SMA Solar Technology fiel um -2.79%, während ADTRAN Holdings um -4.24% sank. mutares hat mit einem Minus von -7.51% die schlechteste Performance im SDAX. Diese Flopwerte belasten den Index.Carl Zeiss Meditec und SUESS MicroTec führen auch im TecDAX die Liste der Topwerte an, mit 5.20% bzw. 4.74%. Siemens Healthineers folgt mit 4.37%. Diese Unternehmen zeigen eine starke Marktperformance im Technologiebereich.Im TecDAX verzeichnet SMA Solar Technology einen Rückgang von -2.79%, während TeamViewer um -3.95% fiel. Nordex hat mit einem Minus von -7.56% die schlechteste Performance im TecDAX. Diese Flopwerte drücken auf die Stimmung im Index.Im Dow Jones führt Intel mit einem Anstieg von 4.07%, gefolgt von Salesforce mit 1.76% und Nike (B) mit 0.50%. Diese Werte zeigen eine positive Entwicklung im amerikanischen Markt.Visa (A) verzeichnet einen Rückgang von -1.12%, während Boeing um -1.14% fiel. Amgen hat mit einem Minus von -4.61% die schlechteste Performance im Dow Jones. Diese Flopwerte belasten den Index.Hewlett Packard Enterprise führt die S&P 500 Topwerte mit einem Anstieg von 4.90%, gefolgt von Intel mit 4.07% und Vistra, das um 3.88% zulegte. Diese Unternehmen zeigen eine starke Marktperformance.Im S&P 500 verzeichnet ServiceNow einen Rückgang von -2.65%, während Archer Daniels Midland Company um -2.73% fiel. Bristol-Myers Squibb hat mit einem Minus von -2.83% die schlechteste Performance im Index. Diese Flopwerte drücken auf die Stimmung im Markt.