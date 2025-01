Börsenstart Europa - 29.01. - ATX stark +0,77 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.698,94 PKT und steigt um +0,33 %.

Top-Werte: SUESS MicroTec +4,40 %, Formycon +3,76 %, Jenoptik +2,84 %

Flop-Werte: United Internet -1,39 %, 1&1 -1,35 %, SILTRONIC AG -1,30 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.228,29 PKT und steigt um +0,41 %.

Top-Werte: ASML Holding +8,39 %, Schneider Electric +3,27 %, Inditex +1,85 %

Flop-Werte: Kering -7,96 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -4,52 %, Pernod Ricard -2,42 %

Der ATX bewegt sich bei 3.808,46 PKT und steigt um +0,77 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +4,33 %, DO & CO +1,17 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,17 %

Flop-Werte: Immofinanz -1,77 %, OMV -0,97 %, Mayr-Melnhof Karton -0,92 %

Der SMI bewegt sich bei 12.479,59 PKT und fällt um -0,01 %.

Top-Werte: Logitech International +3,86 %, ABB +2,26 %, Partners Group Holding +1,45 %

Flop-Werte: Lonza Group -2,96 %, Givaudan -2,10 %, Nestle -1,31 %

Der CAC 40 steht bei 7.857,68 PKT und verliert bisher -0,50 %.

Top-Werte: Schneider Electric +3,27 %, LEGRAND +2,64 %, STMicroelectronics +2,30 %

Flop-Werte: Kering -7,96 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -4,52 %, Pernod Ricard -2,42 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.639,70 PKT und gewinnt bisher +0,47 %.

Top-Werte: Tele2 (B) +3,61 %, Volvo Registered (B) +3,42 %, ABB +2,26 %

Flop-Werte: Skandinaviska Enskilda Banken (A) -3,38 %, Getinge (B) -1,16 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -1,11 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:27:41) bei 3.775,00 PKT und fällt um -0,05 %.

Top-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap +1,54 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +1,29 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,21 %

Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -0,89 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -0,21 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings -0,06 %