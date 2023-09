Top-Artikel der Kalenderwoche 35/23 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Nach dem starken Quartalsbericht von Nvidia vergangene Woche haben Analysten die Bullenposition eingenommen und ihre Kursziele nach oben geschraubt. Die Nvidia-Aktie ist dadurch nun so günstig wie seit Januar nicht mehr.

Das war in dieser Woche für unsere wallstreetONLINE Community besonders interessant. Unten finden Sie die spannendsten Artikel aus der aktuellen Kalenderwoche zum Nachlesen.

Nach Nikola hat der Short-Seller Hindenburg Research ein neues Ziel für seine Leerverkäufe gefunden. Die Vorwürfe gegen das an der Nasdaq notierte Aktienunternehmen wiegen schwer. Die Hintergründe!

Börsenneuling Thyssenkrupp Nucera setzt zum Start in die neue Woche ein dickes Ausrufezeichen. Der Wasserstoff-Spezialist konnte Umsatz und Gewinn verdoppeln. Die Aktie zieht im frühen Handel an.

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

Die US-Bundesstaatsanwaltschaft und die SEC untersuchen die Verwendung von Tesla-Firmengeldern für ein geheimes Projekt, das Elon Musk möglicherweise persönlich begünstigt.

Etwa elf Prozent an Wert hat der Bitcoin im August eingebüßt. So könnte es für die Kryptowährung im September und darüber hinaus weitergehen.

Als langfristig orientierter Anleger ist man immer auf der Suche nach unterbewerteten Aktien, die man günstig aufsammeln und über Jahre im Depot liegen lassen kann. Die aktuelle Volatilität an den Märkten bietet hervorragende Voraussetzungen für …

Bei der PayPal-Aktie (WKN: A14R7U) ist die Luft raus. So zumindest wirkt es seit einiger Zeit. Seit knapp zwei Jahren geht es für den Aktienkurs nur noch bergab. Seit dem Allzeithoch bei 310 US-Dollar je Aktie, das im Sommer 2021 erreicht wurde, …

Ist der Westen bald am Ende? Das hat er vor allem selbst in der Hand! Die BRICS-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika haben sich auf ihrem Treffen in Johannesburg um sechs Länder vergrößert. Bald sollen sogar noch mehr als 20 …