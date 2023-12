Top-Artikel der Kalenderwoche 51/23 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Der TecDAX-Wert SMA Solar verzeichnet am Montag massive Kursverluste. Was ist passiert?

Die Investmentfirma Bernstein glaubt weiterhin an Nvidia, auch nachdem die Aktie in diesem Jahr einen rasanten Kursanstieg von über 230 Prozent verzeichnet hat.

Apple war in diesem Jahr die erste Aktie, die eine Marktkapitalisierung von drei Billionen US-Dollar erreichte. Laut Wedbush könnte der iPhone-Hersteller 2024 die vier-Billionen-US-Dollar-Marke erreichen.

Das ohnehin schwierige Jahr für Plug Power will einfach nicht aufhören. Der Wasserstoff-Titel fängt ein weiteres Downgrade – auch das Kursziel wird gekappt. Die Aktie verliert vorbörslich.

Berkshire Hathaway hat den Anteil an Occidental Petroleum (Oxy) erhöht – trotz fallender Ölpreise. Warum?

Die Aktie hat sich im Jahr 2023 bisher mehr als verdoppelt. Ein Wall-Street-Analyst glaubt, dass der Titel um fast 50 Prozent abstürzen wird. Wie ist die Analysten-Stimmung für den E-Autobauer?

Große Herausforderung für Toyota: Eine Million Fahrzeuge in den USA müssen wegen möglicher Sensorfehler zurückgerufen werden, einschließlich Corolla und Lexus aus 2020-2022. Skandal auch bei Tochtergesellschaft Daihatsu.

Für Anleger, die seit dem Kurssturz von Gilead Sciences im Jahr 2016 auf eine Erholung warten, könnte sich im Jahr 2024 endlich die aufgebrachte Geduld auszahlen.

Die Werbemöglichkeiten bei Amazon stehen erst am Anfang, so die Meinung eines Wall-Street-Teams. In der Folge heben die Analysten das Kursziel für die Amazon-Aktie an.