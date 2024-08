Börsen-News: S&P 500 führt mit 1,17% Plus, HelloFresh im MDAX +16,22%**

Entwicklung der Indizes

Die heutigen Entwicklungen an den internationalen Börsen zeigen ein überwiegend positives Bild. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnete einen Anstieg von 0,44% und steht aktuell bei 17.799,38 Punkten. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, konnte sogar um 0,71% zulegen und notiert bei 24.333,35 Punkten. Der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, zeigt sich nahezu unverändert mit einem leichten Plus von 0,05% und steht bei 13.632,04 Punkten. Der TecDAX, der die Technologiewerte repräsentiert, liegt ebenfalls im Plus und stieg um 0,44% auf 3.272,93 Punkte. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen eine positive Tendenz. Der Dow Jones Industrial Average legte um 0,62% zu und erreicht damit 39.581,19 Punkte. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, verzeichnete den stärksten Anstieg des Tages mit einem Plus von 1,17% und steht aktuell bei 5.405,38 Punkten. Insgesamt zeigen die heutigen Börsenentwicklungen eine positive Stimmung sowohl auf den deutschen als auch auf den amerikanischen Märkten, wobei der S&P 500 die stärkste Performance aufweist.Siemens Energy führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 2.27% an, gefolgt von Hannover Rück mit 1.58% und Fresenius , das um 1.46% zulegte.Diese Unternehmen zeigen eine positive Entwicklung im Vergleich zu den Flopwerten.Im Gegensatz dazu verzeichnet Beiersdorf einen Rückgang von -0.92%, während Commerzbank um -1.05% fiel. Sartorius Vz. schloss mit einem Minus von -1.16%. Diese Werte stehen im klaren Gegensatz zu den Topwerten des DAX.Im MDAX sticht HelloFresh mit einem beeindruckenden Anstieg von 16.22% hervor, gefolgt von Evotec mit 11.97% und PUMA, das um 3.65% zulegte. Diese Topwerte zeigen eine starke Performance im Vergleich zu den MDAX Flopwerten.AIXTRON fiel um -1.34%, Redcare Pharmacy um -1.44% und Befesa verzeichnete einen Rückgang von -1.73%. Diese Werte stehen im starken Kontrast zu den positiven Entwicklungen der MDAX Topwerte.Die SDAX-Werte werden von AUTO1 Group angeführt, die um 6.71% zulegte, gefolgt von thyssenkrupp nucera mit 4.31% und BayWa, das um 2.90% stieg. Diese Werte zeigen eine erfreuliche Entwicklung im Vergleich zu den Flopwerten im SDAX.CANCOM SE fiel um -3.89%, NORMA Group um -4.33% und RENK Group verzeichnete den stärksten Rückgang mit -4.95%. Diese Flopwerte stehen im deutlichen Gegensatz zu den positiven SDAX Topwerten.Im TecDAX führt Evotec mit einem Anstieg von 11.97%, gefolgt von Nordex mit 3.20% und Nagarro, das um 2.64% zulegte. Diese Werte zeigen eine starke Performance im Vergleich zu den TecDAX Flopwerten.Sartorius Vz. fiel um -1.16%, AIXTRON um -1.34% und CANCOM SE verzeichnete einen Rückgang von -3.89%. Diese Flopwerte stehen im klaren Gegensatz zu den positiven Entwicklungen der TecDAX Topwerte.Im Dow Jones führt Nike (B) mit einem Anstieg von 4.72%, gefolgt von Intel mit 3.54% und Boeing, das um 1.90% zulegte. Diese Topwerte zeigen eine positive Entwicklung im Vergleich zu den Flopwerten des Dow Jones.Chevron Corporation fiel um -0.82%, Johnson & Johnson um -1.35% und Walmart verzeichnete einen Rückgang von -1.60%. Diese Werte stehen im starken Kontrast zu den positiven Entwicklungen der Dow Jones Topwerte.Im S&P 500 sticht Starbucks mit einem Anstieg von 20.04% hervor, gefolgt von Super Micro Computer mit 5.30% und NVIDIA, das um 5.14% zulegte. Diese Topwerte zeigen eine starke Performance im Vergleich zu den Flopwerten im S&P 500.Coterra Energy fiel um -2.26%, Kroger um -2.57% und Diamondback Energy verzeichnete einen Rückgang von -2.63%. Diese Flopwerte stehen im deutlichen Gegensatz zu den positiven Entwicklungen der S&P 500 Topwerte.