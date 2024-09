Marktsturz: DAX, MDAX und SDAX im Minus – Siemens Energy und ATOSS Software führen Verluste an

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Frankfurt am Main, [Datum] – Die globalen Aktienmärkte zeigen heute eine überwiegend negative Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 18.283,77 Punkten und verzeichnet einen Rückgang von -1,66%. Auch der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, zeigt eine negative Tendenz und liegt bei 25.020,58 Punkten, was einem Minus von -1,50% entspricht. Der SDAX, der die kleineren Unternehmen umfasst, ist mit 13.351,63 Punkten und einem Rückgang von -2,09% am stärksten betroffen. Der TecDAX, der die Technologiewerte abbildet, steht bei 3.224,57 Punkten und weist einen Rückgang von -1,36% auf. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen eine negative Entwicklung. Der Dow Jones Industrial Average liegt bei 40.355,43 Punkten und verzeichnet ein Minus von -0,94%. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, steht bei 5.413,70 Punkten und fällt um -1,58%. Insgesamt zeigt sich, dass die deutschen Indizes heute stärker unter Druck stehen als die US-amerikanischen.Besonders der SDAX verzeichnet mit -2,09% den größten Verlust, während der Dow Jones mit -0,94% den geringsten Rückgang aufweist. Die negative Stimmung an den Märkten könnte auf eine Vielzahl von Faktoren zurückzuführen sein, darunter wirtschaftliche Unsicherheiten und geopolitische Spannungen. Anleger sollten die Entwicklungen weiterhin genau beobachten.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von der Deutschen Börse mit einem Anstieg von 1,33%. E.ON folgt mit einem Plus von 0,95%, während Sartorius Vz. um 0,85% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte erhebliche Verluste. Siemens Energy führt die Negativliste mit einem Rückgang von 6,69%, gefolgt von Infineon Technologies mit -3,54% und Münchener Rück, das um 3,32% fiel.Im MDAX stechen Knorr-Bremse mit einem Anstieg von 1,30% und K+S mit 0,48% hervor. Rational schließt die Topwerte mit einem Plus von 0,46% ab.Die MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls deutliche Rückgänge, angeführt von der Kion Group mit -4,67%. Nordex und Stroeer folgen mit Verlusten von -4,73% und -4,85%.Im SDAX sind GFT Technologies mit einem Anstieg von 2,19% die Spitzenreiter, gefolgt von der Deutschen Pfandbriefbank mit 2,04% und PVA TePla, das um 1,89% zulegte.Die Flopwerte im SDAX sind stark negativ, angeführt von ATOSS Software mit einem Rückgang von -11,01%. GRENKE und Duerr folgen mit -12,85% und -6,30%.Im TecDAX sind Sartorius Vz. mit 0,85% die besten Performer, gefolgt von SUESS MicroTec mit 0,20% und Bechtle , das leicht um -0,27% fiel.Die TecDAX-Flopwerte sind ebenfalls stark, mit ATOSS Software, das um -11,01% fiel. Nordex und SMA Solar Technology verzeichnen Rückgänge von -4,73% und -5,78%.Im Dow Jones führen McDonald's mit 0,93% und Travelers Companies mit 0,91% die Liste der Gewinner an. Procter & Gamble folgt mit einem Anstieg von 0,60%.Die Flopwerte im Dow Jones zeigen ebenfalls negative Tendenzen, angeführt von American Express mit -2,55%. Intel und Amazon verzeichnen Rückgänge von -2,86% und -2,95%.Im S&P 500 sind PulteGroup mit 2,17% und Dollar General Corporation mit 1,97% die besten Performer, gefolgt von D.R. Horton mit einem Anstieg von 1,87%.Die Flopwerte im S&P 500 sind ebenfalls negativ, angeführt von Universal Health Services (B) mit -4,69%. NVIDIA und Tesla folgen mit -4,79% und -5,48%.