DAX und TecDAX im Plus, US-Indizes im Minus: Die heutigen Gewinner und Verlierer**

**Aktuelle Marktentwicklungen: DAX und TecDAX im Plus, US-Indizes im Minus** Die heutigen Entwicklungen an den internationalen Börsen zeigen ein gemischtes Bild. Der deutsche Leitindex DAX konnte sich mit einem Plus von 0,18% auf 18.365,67 Punkte leicht im positiven Bereich halten. Auch der TecDAX verzeichnete einen leichten Anstieg von 0,20% und steht aktuell bei 3.262,56 Punkten. Im Gegensatz dazu mussten der MDAX und der SDAX Verluste hinnehmen. Der MDAX fiel um 0,50% auf 25.167,74 Punkte, während der SDAX um 0,41% auf 13.277,86 Punkte nachgab. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigen die US-amerikanischen Indizes eine deutlich negativere Tendenz. Der Dow Jones verlor 1,11% und steht derzeit bei 40.289,09 Punkten. Auch der S&P 500 musste Einbußen hinnehmen und sank um 0,78% auf 5.453,74 Punkte. Insgesamt zeigt sich, dass die deutschen Technologie- und Leitindizes heute eine positive Entwicklung verzeichnen konnten, während die mittelgroßen und kleineren Unternehmen Verluste hinnehmen mussten.Die US-Märkte hingegen befinden sich insgesamt im Minus, was auf eine allgemein negative Stimmung hindeutet.Die Commerzbank führt die DAX-Topwerte mit einem beeindruckenden Anstieg von 16,55% an. Siemens Energy und adidas folgen mit moderaten Zuwächsen von 1,89% bzw. 1,77%.Im Gegensatz dazu verzeichnet Hannover Rueck einen Rückgang von 0,83%, während Zalando und Bayer mit -1,39% und -2,19% ebenfalls zu den Flopwerten gehören.HelloFresh zeigt im MDAX eine starke Performance mit einem Plus von 14,65%. Nordex und Kion Group steigern sich um 2,17% und 1,53%.Redcare Pharmacy fällt um 1,93%, während Scout24 und AIXTRON mit -2,72% und -6,71% deutlich schlechter abschneiden.Im SDAX überzeugt STRATEC mit einem Anstieg von 3,87%. PNE und PATRIZIA folgen mit 2,57% und 2,23%.Deutsche Wohnen verliert 2,97%, während RENK Group und HYPOPORT mit -4,79% und -5,34% noch stärkere Rückgänge verzeichnen.PNE führt auch im TecDAX mit 2,57%, gefolgt von Nordex mit 2,17% und SUESS MicroTec mit 1,90%.CompuGroup Medical fällt um 1,37%, während ATOSS Software und AIXTRON mit -2,35% und -6,71% deutlich im Minus sind.Im Dow Jones hebt sich Apple mit einem Anstieg von 1,25% hervor. American Express und Honeywell International zeigen geringere Zuwächse von 0,48% und 0,04%.Visa (A) verzeichnet einen Rückgang von 2,25%, gefolgt von Unitedhealth Group mit -2,56% und Travelers Companies mit -3,30%.First Solar führt die S&P 500-Topwerte mit einem Anstieg von 11,47% an, während AES und Enphase Energy mit 6,66% und 5,21% ebenfalls stark abschneiden.Rockwell Automation fällt um 3,92%, während Valero Energy und Discover Financial Services mit -3,97% und -4,11% ebenfalls im Minus sind.