Börsenstart Europa - 20.11. - ATX stark +1,35 %

Der TecDAX steht bei 3.323,48 PKT und gewinnt bisher +0,30 %.

Top-Werte: TeamViewer +3,96 %, Energiekontor +1,93 %, ATOSS Software +1,30 %

Flop-Werte: AIXTRON -1,41 %, Evotec -1,28 %, Kontron -1,02 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:53) bei 4.769,59 PKT und steigt um +0,37 %.

Top-Werte: Nokia +3,59 %, Kering +2,11 %, Airbus +1,20 %

Flop-Werte: Infineon Technologies -0,82 %, Compagnie de Saint-Gobain -0,76 %, Pernod Ricard -0,69 %

Der ATX steht bei 3.533,62 PKT und gewinnt bisher +1,35 %.

Top-Werte: Raiffeisen Bank International +2,63 %, Verbund Akt.(A) +1,42 %, Lenzing +1,34 %

Flop-Werte: voestalpine -1,28 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -0,87 %, OMV -0,39 %

Der SMI steht bei 11.617,09 PKT und gewinnt bisher +0,54 %.

Top-Werte: Holcim +2,48 %, UBS Group +1,53 %, Swiss Life Holding +1,16 %

Flop-Werte: Kuehne + Nagel International -0,60 %, Alcon 0,00 %, Sonova Holding 0,00 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.251,99 PKT und steigt um +0,31 %.

Top-Werte: Kering +2,11 %, Teleperformance +1,54 %, Airbus +1,20 %

Flop-Werte: Thales -1,77 %, Renault -1,13 %, STMicroelectronics -0,98 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:53) bei 2.500,12 PKT und steigt um +0,65 %.

Top-Werte: AstraZeneca +1,53 %, Assa Abloy Registered (B) +1,48 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +1,04 %

Flop-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) -1,48 %, Getinge (B) -1,45 %, SSAB Registered (A) -0,86 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 3.347,25 PKT und steigt um +1,03 %.

Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +2,14 %, Viohalco +1,26 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +1,13 %

Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,53 %, Terna Energy -0,48 %, Jumbo -0,29 %