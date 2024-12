MDAX und TecDAX glänzen: Starke Gewinne an den Börsen heute!

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine überwiegend positive Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX notiert bei 19.898,17 Punkten und verzeichnet ein leichtes Plus von 0,10%. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, zeigt mit einem Anstieg von 0,68% auf 25.717,53 Punkte eine stärkere Performance. Auch der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, liegt mit einem Plus von 0,18% bei 13.556,08 Punkten im positiven Bereich. Der TecDAX, der die Technologiewerte widerspiegelt, zeigt sich ebenfalls robust und steigt um 0,68% auf 3.434,25 Punkte. Auf der anderen Seite des Atlantiks verzeichnet der Dow Jones Industrial Average einen leichten Anstieg von 0,05% und steht bei 42.889,04 Punkten. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, zeigt mit einem Plus von 0,58% auf 5.970,39 Punkte eine solide Entwicklung. Insgesamt präsentieren sich die Märkte heute freundlich, wobei insbesondere der MDAX und der TecDAX mit ihren deutlicheren Zuwächsen hervorstechen.Die positive Stimmung an den Börsen wird sowohl von den deutschen als auch den US-amerikanischen Indizes getragen.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Rheinmetall mit einem Anstieg von 1.31%. Heidelberg Materials folgt mit 0.96%, während Siemens Energy mit 0.83% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. Volkswagen (VW) Vz führt die Negativliste mit einem Rückgang von 1.98%, gefolgt von Porsche Holding SE mit -1.62% und MTU Aero Engines, das um 1.49% gefallen ist.Im MDAX stechen AIXTRON mit einem beeindruckenden Plus von 7.77% und HELLA mit 5.13% hervor. Gerresheimer kann sich mit einem Anstieg von 3.47% ebenfalls positiv präsentieren.Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen eine negative Tendenz, angeführt von K+S mit einem Rückgang von 1.52%. AUTO1 Group und PUMA folgen mit -1.02% und -0.88%.Im SDAX dominieren SMA Solar Technology mit 6.65%, LPKF Laser & Electronics mit 4.81% und Dt. Beteiligungs AG mit 4.16% die Liste der Gewinner.Die Flopwerte im SDAX sind Heidelberger Druckmaschinen und Elmos Semiconductor, die beide um 2.49% gefallen sind, während Nagarro mit einem Rückgang von 3.21% den stärksten Verlust verzeichnet.AIXTRON führt auch im TecDAX mit 7.77%, gefolgt von ATOSS Software mit 4.03% und TeamViewer, das um 2.60% zulegte.Die TecDAX-Flopwerte umfassen Elmos Semiconductor und Nagarro, die beide einen Rückgang von 2.49% bzw. 3.21% verzeichnen, während SUESS MicroTec mit -1.10% ebenfalls im Minus liegt.Im Dow Jones zeigen Walmart mit 1.63%, Amazon mit 1.60% und Goldman Sachs Group mit 1.27% eine positive Entwicklung.Die Flopwerte im Dow Jones sind Caterpillar mit -0.32%, Amgen mit -0.33% und Unitedhealth Group mit -0.52%.Die Topwerte im S&P 500 werden von Super Micro Computer mit 4.75%, Tesla mit 4.40% und Palantir mit 3.58% angeführt.Die Flopwerte im S&P 500 umfassen Philip Morris International mit -0.86%, Constellation Brands (A) mit -0.93% und Biogen mit -1.21%.