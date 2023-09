Börsengewinner des Tages: MTU Aero Engines, ThyssenKrupp, STO, SMA Solar Technology uvm.

Gewinner an den Börsen: MTU Aero Engines, ThyssenKrupp, STO, SMA Solar Technology, verbio Vereinigte BioEnergie, Albemarle, Advanced Micro Devices, Zebra Technologies (A)

Die heutige Börsenentwicklung zeigt eine positive Tendenz bei den wichtigsten Indizes. Sowohl der DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones als auch der S&P 500 verzeichnen Gewinne. Im Folgenden werfen wir einen Blick auf die Gewinner und Verlierer des Tages.Der DAX steht aktuell bei 15.347,84 Punkten und verzeichnet einen Anstieg von 0,73%. Unter den Topwerten finden sich MTU Aero Engines mit einem Plus von 3,32%, gefolgt von Heidelberg Materials mit 2,68% und Continental mit 2,62%. Auf der anderen Seite verlieren E.ON mit -1,47%, Vonovia mit -1,67% und Zalando mit -2,55%.Der MDAX steht aktuell bei 25.754,57 Punkten und verzeichnet einen Anstieg von 0,36%. Die Gewinner des Tages sind ThyssenKrupp mit einem Plus von 4,73%, SMA Solar Technology mit 3,34% und Talanx mit 3,10%. Die Verlierer sind LEG Immobilien mit -1,53%, Lanxess mit -1,63% und Delivery Hero mit -3,83%.Der SDAX steht aktuell bei 12.618,92 Punkten und verzeichnet einen Anstieg von 0,54%.Zu den Gewinnern gehören STO mit einem Plus von 3,39%, Schaeffler mit 3,15% und Aroundtown mit 3,13%. Die Verlierer sind KWS SAAT mit -2,33%, SYNLAB mit -2,41% und Morphosys mit -5,23%.Der TecDAX steht aktuell bei 2.994,40 Punkten und verzeichnet einen Anstieg von 0,89%. Die Gewinner des Tages sind SMA Solar Technology mit einem Plus von 3,34%, verbio Vereinigte BioEnergie mit 2,93% und SILTRONIC AG mit 2,51%. Die Verlierer sind PNE mit -0,62%, CompuGroup Medical mit -1,36% und erneut Morphosys mit -5,23%.Die heutige Börsenentwicklung zeigt auch Verlierer auf dem Markt. Unternehmen wie E.ON, Vonovia und Zalando verzeichnen Verluste im DAX. Im MDAX sind es LEG Immobilien, Lanxess und Delivery Hero. Im SDAX sind es KWS SAAT, SYNLAB und erneut Morphosys. Im TecDAX sind es PNE und CompuGroup Medical. Auch an den internationalen Börsen gibt es Verlierer. Im Dow Jones sind es Procter & Gamble, Boeing und IBM. Im S&P 500 sind es Warner Bros. Discovery (A), Micron Technology und NextEra Energy. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Börsen in den kommenden Tagen entwickeln werden und ob sich die Gewinner und Verlierer des heutigen Tages behaupten können.