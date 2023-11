Entwicklung der Indizes

DAX Top- und Flopwerte

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt insgesamt eine positive Tendenz. Der DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500 haben alle zugelegt. Der DAX steht aktuell bei 16.177,72 Punkten und hat um 1,18% zugelegt. Der MDAX hat ebenfalls zugelegt und steht bei 26.317,37 Punkten, was einem Plus von 1,17% entspricht. Der SDAX hat mit 1,46% den größten Anstieg unter den deutschen Indizes und steht aktuell bei 13.226,29 Punkten. Der TecDAX hat mit einem Plus von 1,95% auf 3.191,67 Punkten die stärkste Entwicklung unter den deutschen Indizes gezeigt. Im Vergleich dazu haben die amerikanischen Indizes weniger stark zugelegt. Der Dow Jones steht aktuell bei 35.435,69 Punkten, was einem Plus von 0,04% entspricht. Der S&P 500 hat um 0,09% zugelegt und steht aktuell bei 4.558,19 Punkten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die deutschen Indizes heute stärker zugelegt haben als die amerikanischen Indizes. Der TecDAX hat dabei die stärkste Entwicklung gezeigt.

Die Topwerte im DAX waren Infineon Technologies mit einem Anstieg von 4.16%, gefolgt von Sartorius mit 3.48% und Zalando mit 3.42%. Diese Unternehmen konnten an diesem Tag starke Gewinne verzeichnen.

Auf der anderen Seite waren die Flopwerte im DAX Covestro mit einem Rückgang von -0.61%, gefolgt von Münchener Rück mit -0.67% und RWE mit -0.76%. Diese Unternehmen hatten an diesem Tag Verluste zu verzeichnen.