Entwicklung der Indizes

Topwerte am deutschen Aktienmarkt

Flopwerte am deutschen Aktienmarkt

Top- und Flopwerte an der Wall Street

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt eine allgemeine Abwärtsbewegung, mit Ausnahme des Dow Jones. Der DAX, MDAX, SDAX, TecDAX und S&P 500 haben alle Verluste verzeichnet, wobei der MDAX mit -0,85% den größten Rückgang verzeichnet hat. Der DAX hat einen leichten Rückgang von -0,36% verzeichnet, während der SDAX und der TecDAX mit -0,54% bzw. -0,78% ebenfalls im Minus sind. Der S&P 500 hat nur einen minimalen Verlust von -0,01% erlitten. Im Gegensatz dazu hat der Dow Jones als einziger Index einen Gewinn verzeichnet und steht mit +0,22% im Plus. Dies zeigt, dass der amerikanische Markt heute besser abschneidet als die deutschen Indizes. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Mehrheit der betrachteten Indizes heute Verluste verzeichnet hat, wobei der MDAX den größten Verlust und der Dow Jones den einzigen Gewinn verzeichnet hat.Symrise führt die Topwerte im DAX an mit einem Anstieg von 2.09%, gefolgt von Vonovia mit 1.51% und Covestro mit 1.49%.Im MDAX liegen Aroundtown, Hugo Boss und Carl Zeiss Meditec an der Spitze mit Zuwächsen von 3.94%, 3.20% und 3.18%. ProSiebenSat.1 Media führt im SDAX mit einem Anstieg von 5.44% an, gefolgt von Grand City Properties mit 3.48% und HYPOPORT mit 2.73%. Im TecDAX sind Carl Zeiss Meditec, Nordex und Siemens Healthineers die Topwerte mit Zuwächsen von 3.18%, 1.54% und 0.59%.Die Flopwerte im DAX sind Continental , DHL Group und Rheinmetall mit Verlusten von -2.36%, -2.55% und -2.89%. Im MDAX gehören AIXTRON, Redcare Pharmacy und HelloFresh zu den Flopwerten mit Verlusten von -4.73%, -4.84% und -42.07%. GFT Technologies, Nagarro und SUESS MicroTec sind die Flopwerte im SDAX mit Verlusten von -6.53%, -7.45% und -7.57%. Im TecDAX gehören CANCOM SE, AIXTRON und Nagarro zu den Flopwerten mit Verlusten von -3.21%, -4.73% und -7.45%.Im Dow Jones liegen 3M, Apple und Salesforce an der Spitze mit Anstiegen von 1.65%, 1.64% und 1.29%. The Home Depot, Boeing und Intel gehören zu den Flopwerten mit Verlusten von -0.49%, -0.65% und -2.58%. Etsy, Carnival Corporation und Biogen führen im S&P 500 die Topwerte an mit Zuwächsen von 4.82%, 4.37% und 2.68%. ON Semiconductor, Resmed und Arista Networks gehören zu den Flopwerten mit Verlusten von -2.63%, -2.66% und -3.09%.