Globale Aktienmärkte im Minus: S&P 500 und TecDAX stark unter Druck

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag verzeichnen die wichtigsten Aktienindizes weltweit überwiegend negative Entwicklungen. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 19.093,75 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,74%. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, fällt um 1,00% auf 26.339,89 Punkte. Noch stärker betroffen ist der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, mit einem Rückgang von 1,08% auf 13.355,40 Punkte. Der TecDAX, der die Technologiewerte repräsentiert, zeigt mit einem Minus von 1,33% auf 3.302,02 Punkten die schwächste Performance unter den deutschen Indizes. Auch auf internationaler Ebene sind die Märkte von Verlusten geprägt. Der Dow Jones, einer der bedeutendsten US-amerikanischen Indizes, steht bei 41.892,17 Punkten und verliert 0,63%. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, verzeichnet einen Rückgang von 1,37% auf 5.731,92 Punkte. Insgesamt zeigt sich, dass sowohl die deutschen als auch die US-amerikanischen Märkte heute unter Druck stehen, wobei der S&P 500 und der TecDAX die größten Verluste hinnehmen müssen.Diese Entwicklungen spiegeln die derzeitige Unsicherheit und Volatilität an den globalen Finanzmärkten wider.Die besten Performer im DAX sind Sartorius Vz. mit einem Anstieg von 0.72%, gefolgt von Continental mit 0.70% und Merck , das um 0.60% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichnete SAP einen Rückgang von -2.46%, während Rheinmetall um -2.70% fiel. Der größte Verlierer im DAX ist Zalando mit einem Minus von -4.04%.Im MDAX sticht Stabilus mit einem beeindruckenden Plus von 6.76% hervor, gefolgt von HELLA mit 1.28% und Fresenius Medical Care, das um 1.24% zulegte.Die Flopwerte im MDAX sind Carl Zeiss Meditec mit -4.46%, Aroundtown mit -5.38% und Knorr-Bremse, das um -6.20% fiel.Im SDAX führt flatexDEGIRO mit einem Anstieg von 4.20%, gefolgt von mutares mit 3.79% und Dermapharm Holding, das um 3.15% zulegte.Die größten Verlierer im SDAX sind GRENKE mit -5.36%, Dt. Beteiligungs AG mit -5.46% und ATOSS Software, das um -6.19% fiel.Im TecDAX zeigt 1&1 eine positive Entwicklung mit 0.93%, gefolgt von Sartorius Vz. mit 0.72% und Elmos Semiconductor, das um 0.55% zulegte.Die Flopwerte im TecDAX sind Carl Zeiss Meditec mit -4.46%, Kontron mit -4.62% und ATOSS Software, das um -6.19% fiel.Im Dow Jones führt Verizon Communications mit einem Anstieg von 2.80%, gefolgt von Amgen mit 1.99% und Walt Disney, das um 1.11% zulegte.Die größten Verlierer im Dow Jones sind Merck & Co mit -2.52%, Intel mit -2.76% und Boeing, das um -2.90% fiel.Im S&P 500 sticht Paycom Software mit einem enormen Plus von 22.76% hervor, gefolgt von Entergy mit 15.68% und International Paper, das um 13.16% zulegte.Die Flopwerte im S&P 500 sind Super Micro Computer mit -14.48%, Teleflex mit -15.89% und Monolithic Power Systems, das um -17.92% fiel.