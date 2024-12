Marktstimmung im Aufwind: S&P 500 glänzt, DAX und SDAX solide

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine überwiegend positive Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen Anstieg von 0,43% und steht aktuell bei 20.394,43 Punkten. Ähnlich positiv entwickelt sich der SDAX, der ebenfalls um 0,43% zulegt und bei 14.180,90 Punkten notiert. Der MDAX kann einen Zuwachs von 0,24% auf 26.960,08 Punkte verbuchen. Der TecDAX zeigt hingegen nur einen leichten Anstieg von 0,04% und steht bei 3.548,10 Punkten. Auch die US-amerikanischen Indizes präsentieren sich im Plus. Der Dow Jones steigt um 0,13% und erreicht 44.307,66 Punkte. Der S&P 500 zeigt mit einem Plus von 0,85% die stärkste Performance unter den betrachteten Indizes und notiert bei 6.087,78 Punkten. Insgesamt spiegeln die heutigen Kursgewinne eine positive Marktstimmung wider, wobei der S&P 500 als klarer Gewinner hervorsticht. Die deutschen Indizes zeigen ebenfalls eine solide Performance, angeführt von DAX und SDAX.Siemens Energy führt die DAX-Spitzenwerte mit einem Anstieg von 2.94% an, gefolgt von Vonovia mit 2.91% und Heidelberg Materials, das um 2.59% zulegte.Diese Unternehmen zeigen eine positive Entwicklung und tragen zur Stabilität des DAX bei.Im Gegensatz dazu verzeichnet Bayer einen Rückgang von -1.26%, BMW folgt mit -1.43% und RWE schließt die Liste der Flopwerte mit einem Minus von -2.01% ab. Diese negativen Werte belasten die Gesamtperformance des DAX.Im MDAX sticht Bilfinger mit einem beeindruckenden Plus von 5.28% hervor, während TUI mit 5.18% und RTL Group mit 3.66% ebenfalls starke Zuwächse verzeichnen. Diese Unternehmen zeigen eine dynamische Entwicklung im MDAX.Auf der anderen Seite leidet SCHOTT Pharma unter einem Rückgang von -3.13%, Stabilus mit -3.43% und Carl Zeiss Meditec, das mit einem dramatischen Minus von -11.70% abschneidet. Diese Flopwerte drücken auf die Gesamtbilanz des MDAX.Im SDAX dominiert Kontron mit einem Anstieg von 6.69%, gefolgt von RENK Group mit 5.07% und STRATEC, das um 4.22% zulegte. Diese Werte spiegeln eine positive Marktstimmung im SDAX wider.Im Gegensatz dazu zeigen SFC Energy mit -1.38%, Schaeffler mit -1.88% und METRO mit einem Rückgang von -5.21% eine negative Entwicklung, die die Performance des SDAX belastet.Im TecDAX zeigt Kontron erneut eine starke Leistung mit 6.69%, während SUESS MicroTec um 2.03% und HENSOLDT um 1.71% zulegen. Diese Werte verdeutlichen die Stärke des TecDAX.Auf der Flopseite steht 1&1 mit -1.09%, gefolgt von Bechtle mit -1.24% und Carl Zeiss Meditec, das auch im TecDAX mit -11.70% einen signifikanten Rückgang verzeichnet. Diese negativen Trends belasten den TecDAX.Im Dow Jones führt Nike (B) mit einem Anstieg von 2.61%, gefolgt von Amazon mit 2.36% und Salesforce mit 2.22%. Diese Unternehmen zeigen eine positive Entwicklung im amerikanischen Markt.Im Gegensatz dazu verzeichnet Johnson & Johnson einen Rückgang von -1.62%, Travelers Companies mit -1.71% und Unitedhealth Group mit einem Minus von -5.34%. Diese Flopwerte drücken auf die Gesamtperformance des Dow Jones.Im S&P 500 sticht Broadcom mit einem Anstieg von 6.04% hervor, gefolgt von GE Vernova mit 5.68% und Monolithic Power Systems mit 3.72%. Diese Werte zeigen eine starke Marktperformance.Auf der anderen Seite verzeichnet CVS Health einen Rückgang von -4.47%, Uber Technologies mit -4.99% und Unitedhealth Group, das auch im S&P 500 mit -5.34% einen signifikanten Rückgang zeigt. Diese Flopwerte belasten die Gesamtbilanz des S&P 500.