PayPal wird am Mittwoch nach der US-Glocke seine Zahlen vorlegen. Während die größte US-Bank im Vorfeld das Kursziel senkt, werden Investoren nach Beweisen suchen, ob PayPal mit den Big Techs mithalten kann.

Das war in dieser Woche für unsere wallstreetONLINE Community besonders interessant. Unten finden Sie die spannendsten Artikel aus der aktuellen Kalenderwoche zum Nachlesen.

Ein positiver Analystenkommentar sorgt zu Wochenbeginn für gute Laune bei Bayer-Aktionären.

Datenspezialist Palantir konnte mit seinen Earnings überzeugen. Die Aktie hat in den letzten beiden Handelstagen knapp 40 Prozent zugelegt. Laut Wedbush ist da noch viel mehr drin.

Das US-Unternehmen KoBold Metals ist im südlichen Afrika auf ein riesiges Kupferreservoir gestoßen. Die Milliardäre Bill Gates, Jeff Bezos und Jack Ma sind mit an Bord.

Eine erneute Niederlage vor Gericht beschleunigt die Talfahrt der Aktie von Bayer. Gibt es für Anleger Hoffnung oder sind neue Mehrjahrestiefs unausweichlich? Ein Blick in den Chart leistet Abhilfe!

Nach dem Kommunikationsdesaster um den mit viel Getöse angekündigten Investoren Tag steht die Aktie von PayPal vor der nächsten Schlappe: Das am Mittwochabend vorgelegte Quartalsergebnis weiß Anleger nicht zu überzeugen.

Der Augsburger Rüstungskonzern Renk hat nach einer viermonatigen Verzögerung erfolgreich sein Börsendebüt gefeiert. Nicht mitfeiern durften Privatanleger – zunächst.

Tesla durchlaufe gerade ein Tief, sagte Wood in der CNBC-Sendung "Last Call". An ihrer Bullenthese hält die Investorin weiterhin fest.

Die PayPal-Aktie ist am Donnerstag nach einer Reihe Downgrades und gekappten Kurszielen um über elf Prozent gefallen. Die Wall Street ist gespalten, was das Turnaround-Potenzial des Unternehmens betrifft.

Palantir wird heute nach US-Börsenschluss die Finanzergebnisse für das vierte Quartal vorlegen. Was der Markt erwartet.