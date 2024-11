Internationale Börsen im Minus: Dow Jones und DAX verlieren kräftig

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag verzeichnen die wichtigsten Aktienindizes sowohl in Deutschland als auch in den USA überwiegend Verluste. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 19.108,92 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,63%. Ähnlich zeigt sich der MDAX, der bei 26.390,15 Punkten um 0,51% nachgibt. Der SDAX notiert bei 13.282,44 Punkten und verliert 0,33%, während der TecDAX bei 3.308,81 Punkten um 0,55% im Minus liegt. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen eine negative Tendenz. Der Dow Jones Industrial Average fällt um 0,89% und steht derzeit bei 41.669,93 Punkten. Der S&P 500 verzeichnet einen Rückgang von 0,43% und notiert bei 5.705,35 Punkten. Insgesamt zeigt sich ein überwiegend negatives Bild an den internationalen Börsen, wobei der Dow Jones mit einem Minus von 0,89% den größten Verlust unter den betrachteten Indizes aufweist. Der SDAX hingegen verzeichnet mit einem Rückgang von 0,33% den geringsten Verlust. Die Märkte reagieren damit auf eine Vielzahl von Faktoren, die derzeit die Anlegerstimmung beeinflussen.Die DAX-Spitzenreiter sind Porsche AG mit einem Anstieg von 2.31%, gefolgt von Zalando, das um 1.78% zulegte, und RWE, das um 1.51% stieg.Diese Unternehmen zeigen eine positive Entwicklung und tragen zur Stabilität des DAX bei.Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte signifikante Rückgänge. Vonovia, Rheinmetall und Fresenius liegen alle bei -2.09%. Diese negativen Werte deuten auf Herausforderungen hin, die diese Unternehmen derzeit bewältigen müssen.Im MDAX sticht K+S mit einem beeindruckenden Anstieg von 9.39% hervor, gefolgt von Aurubis mit 3.81% und Nordex mit 3.02%. Diese positiven Entwicklungen sind ein Zeichen für das Wachstumspotenzial im MDAX.Auf der anderen Seite haben HENSOLDT (-2.88%), Kion Group (-3.35%) und Jungheinrich (-3.39%) mit Rückgängen zu kämpfen. Diese Flopwerte stehen im Kontrast zu den starken Leistungen der Topwerte.Im SDAX führt Evotec mit einem bemerkenswerten Anstieg von 14.07%, gefolgt von SUESS MicroTec mit 3.01% und ADTRAN Holdings mit 2.35%. Evotecs Performance ist besonders hervorzuheben und zeigt die Stärke des Unternehmens.Die Flopwerte im SDAX sind Deutsche Euroshop (-3.65%), IONOS Group (-3.74%) und mutares (-3.82%). Diese Unternehmen müssen sich mit signifikanten Verlusten auseinandersetzen.Im TecDAX zeigt Evotec erneut eine starke Leistung mit 14.07%, während Nordex und SUESS MicroTec mit 3.02% und 3.01% ebenfalls positive Entwicklungen verzeichnen. Diese Werte reflektieren die Innovationskraft im Technologiebereich.Die TecDAX-Flopwerte umfassen Nemetschek (-1.90%), HENSOLDT (-2.88%) und Energiekontor (-3.48%). Diese Rückgänge stehen im Gegensatz zu den positiven Trends der Topwerte.Im Dow Jones sind The Home Depot und Boeing mit jeweils 0.87% die Spitzenreiter, gefolgt von Walmart mit 0.29%. Diese moderaten Zuwächse zeigen eine stabile Marktperformance.Die Flopwerte im Dow Jones sind Dow (-1.20%), Unitedhealth Group (-1.83%) und Intel (-3.64%). Diese Unternehmen sehen sich negativen Entwicklungen gegenüber, die ihre Marktposition belasten.Im S&P 500 führt First Solar mit 5.84%, gefolgt von The Mosaic mit 5.45% und Fox Registered (B) mit 4.64%. Diese Unternehmen zeigen eine starke Performance und tragen zur positiven Gesamtentwicklung des Index bei.Die Flopwerte im S&P 500 sind Tesla (-3.48%), Intel (-3.64%) und Super Micro Computer (-3.95%). Diese signifikanten Rückgänge verdeutlichen die Herausforderungen, mit denen diese Unternehmen konfrontiert sind.