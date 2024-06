Entwicklung der Indizes

Top- und Flopwerte im DAX

Top- und Flopwerte im MDAX

Top- und Flopwerte im SDAX

Top- und Flopwerte im TecDAX

Top- und Flopwerte im Dow Jones

Top- und Flopwerte im S&P 500

**Aktuelle Marktentwicklungen: Uneinheitliche Performance der großen Indizes** Die heutigen Entwicklungen an den internationalen Börsen zeigen ein gemischtes Bild. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 18.177,88 Punkten und verzeichnete einen leichten Rückgang von -0,18%. Ähnlich verhält es sich beim MDAX, der bei 25.488,48 Punkten notiert und einen Verlust von -0,27% hinnehmen musste. Der SDAX zeigt sich mit einem deutlicheren Minus von -0,78% und steht bei 14.393,60 Punkten. Im Gegensatz dazu konnte der TecDAX zulegen und steht bei 3.307,52 Punkten, was einem Plus von +0,83% entspricht. Diese positive Entwicklung hebt sich von den anderen deutschen Indizes ab und zeigt eine stärkere Performance im Technologiesektor. Auch auf der anderen Seite des Atlantiks sind die Bewegungen uneinheitlich. Der Dow Jones Industrial Average steht aktuell bei 39.124,60 Punkten und verzeichnete einen Rückgang von -0,74%. Im Gegensatz dazu konnte der S&P 500 leicht zulegen und steht bei 5.462,37 Punkten, was einem Plus von +0,23% entspricht.Insgesamt zeigt sich ein gemischtes Bild an den Börsen, wobei insbesondere der TecDAX und der S&P 500 positive Entwicklungen verzeichnen konnten, während die anderen Indizes Verluste hinnehmen mussten. Die Märkte bleiben volatil und Anleger beobachten die Entwicklungen weiterhin aufmerksam.Die Topwerte im DAX waren Porsche AG mit einem Anstieg von 1.56%, gefolgt von Covestro mit 1.41% und Zalando mit 1.34%. Die Flopwerte waren Merck mit einem Rückgang von 5.87%, gefolgt von MTU Aero Engines mit -3.54% und Sartorius Vz. mit -2.71%.Die Topwerte im MDAX waren Evotec mit einem Anstieg von 2.91%, gefolgt von Nemetschek mit 2.88% und Lanxess mit 2.40%. Die Flopwerte waren HelloFresh mit einem Rückgang von 5.99%, gefolgt von Delivery Hero mit -3.70% und Stabilus mit -3.17%.Die Topwerte im SDAX waren Eckert & Ziegler mit einem Anstieg von 6.75%, gefolgt von SUESS MicroTec mit 3.00% und HORNBACH Holding mit 1.67%. Die Flopwerte waren ProSiebenSat.1 Media mit einem Rückgang von 5.14%, gefolgt von SFC Energy mit -3.76% und CECONOMY mit -3.69%.Die Topwerte im TecDAX waren Eckert & Ziegler mit einem Anstieg von 6.75%, gefolgt von SUESS MicroTec mit 3.00% und Evotec mit 2.91%. Die Flopwerte waren Sartorius Vz. mit einem Rückgang von 2.71%, gefolgt von Energiekontor mit -2.67% und SMA Solar Technology mit -2.46%.Die Topwerte im Dow Jones waren Amazon mit einem Anstieg von 1.56%, gefolgt von Amgen mit 1.42% und Apple mit 0.75%. Die Flopwerte waren The Home Depot mit einem Rückgang von 3.90%, gefolgt von Boeing mit -3.10% und Walmart mit -2.37%.Die Topwerte im S&P 500 waren Carnival Corporation mit einem Anstieg von 7.72%, gefolgt von Norwegian Cruise Line mit 5.26% und NVIDIA mit 4.78%. Die Flopwerte waren Norfolk Southern mit einem Rückgang von 4.27%, gefolgt von Lowe's Companies mit -4.05% und The Home Depot mit -3.90%.