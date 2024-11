Börsenstart Europa - 21.11. - MDAX schwach -1,12 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.319,64 PKT und fällt um -0,43 %.

Top-Werte: SUESS MicroTec +3,75 %, AIXTRON +0,70 %, HENSOLDT +0,53 %

Flop-Werte: Carl Zeiss Meditec -4,51 %, Energiekontor -2,47 %, Nagarro -2,44 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:52) bei 4.718,06 PKT und fällt um -0,66 %.

Top-Werte: Münchener Rück +0,66 %, Iberdrola +0,55 %, Allianz +0,54 %

Flop-Werte: EssilorLuxottica -2,01 %, Bayer -1,97 %, BMW -1,82 %

Der ATX steht bei 3.510,94 PKT und gewinnt bisher +0,29 %.

Top-Werte: Wienerberger +2,86 %, UNIQA Insurance Group +2,07 %, Verbund Akt.(A) +1,71 %

Flop-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -8,74 %, voestalpine -2,35 %, Raiffeisen Bank International -1,32 %

Der SMI steht bei 11.523,25 PKT und verliert bisher -0,46 %.

Top-Werte: Zurich Insurance Group +1,84 %, Logitech International +1,71 %, Swiss Re +0,53 %

Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -1,58 %, Lonza Group -1,29 %, Partners Group Holding -1,07 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:52) bei 7.179,12 PKT und fällt um -0,58 %.

Top-Werte: Sanofi +0,29 %, AXA +0,28 %, Eurofins Scientific -0,03 %

Flop-Werte: EssilorLuxottica -2,01 %, Kering -1,69 %, STMicroelectronics -1,68 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.468,65 PKT und fällt um -0,33 %.

Top-Werte: Alfa Laval +0,77 %, AstraZeneca +0,17 %, ABB -0,21 %

Flop-Werte: Telia Company -1,05 %, Skanska (B) -1,02 %, Nordea Bank Abp -0,96 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 3.353,00 PKT und fällt um -0,04 %.

Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +1,78 %, Public Power +0,56 %, Jumbo +0,54 %

Flop-Werte: Viohalco -1,28 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,26 %, ALPHA SERVICES AND HOLDINGS -0,66 %