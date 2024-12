Deutsche Indizes im Aufwind: DAX und SDAX glänzen, US-Märkte schwächeln

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die deutschen und amerikanischen Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der DAX konnte sich leicht im Plus behaupten und steht aktuell bei 19.938,51 Punkten, was einem Anstieg von 0,20% entspricht. Auch der SDAX verzeichnete einen deutlichen Zuwachs von 0,97% und notiert bei 13.688,10 Punkten. Der TecDAX schloss sich diesem positiven Trend an und legte um 0,37% zu, womit er bei 3.447,10 Punkten steht. Im Gegensatz dazu verzeichnete der MDAX einen leichten Rückgang von 0,10% und steht derzeit bei 25.692,21 Punkten. Auch die amerikanischen Indizes zeigen eine negative Tendenz: Der Dow Jones fiel minimal um 0,02% auf 42.879,22 Punkte, während der S&P 500 einen Rückgang von 0,29% auf 5.953,02 Punkte hinnehmen musste. Insgesamt zeigen die deutschen Indizes heute eine überwiegend positive Entwicklung, während die amerikanischen Märkte leicht nachgeben. Diese divergierenden Bewegungen spiegeln die unterschiedlichen Marktbedingungen und Anlegerstimmungen wider, die derzeit in Europa und den USA vorherrschen.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Porsche Holding SE mit einem Anstieg von 2,98%.Brenntag folgt mit 2,33%, während Volkswagen (VW) Vz mit 2,05% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte negative Veränderungen. Heidelberg Materials sinkt um 0,54%, Münchener Rück verliert 1,07%, und Siemens Energy fällt um 2,00%.Im MDAX stechen die Topwerte hervor, insbesondere SILTRONIC AG mit einem Anstieg von 3,01%. Jungheinrich und Bechtle folgen mit 2,25% und 2,06% respektive.Die Flopwerte im MDAX zeigen stärkere Rückgänge, angeführt von TUI mit -2,32%. Nordex fällt um 3,25%, während Delivery Hero mit einem Rückgang von 5,49% den größten Verlust verzeichnet.Die SDAX-Topwerte zeigen eine beeindruckende Performance, angeführt von Verbio mit 5,64%. Medios und 1&1 folgen mit 4,97% und 4,71%.Die Flopwerte im SDAX sind ebenfalls negativ, mit Befesa, das um 0,95% fällt. LPKF Laser & Electronics und Alzchem Group verzeichnen Rückgänge von 2,88% und 3,45%.Im TecDAX dominieren die Topwerte, angeführt von 1&1 mit 4,71%. Elmos Semiconductor und SILTRONIC AG folgen mit 3,30% und 3,01%.Die TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Tendenzen, mit AIXTRON, das um 0,39% fällt, und Eckert & Ziegler mit -0,40%. Nordex hat mit -3,25% den größten Verlust.Im Dow Jones zeigen die Topwerte eine moderate Entwicklung, angeführt von Merck & Co mit 0,55%. Boeing und Chevron Corporation folgen mit 0,32% und 0,25%.Die Flopwerte im Dow Jones sind negativ, mit Walmart, das um 1,19% fällt. Apple und NVIDIA verzeichnen Rückgänge von 1,45% und 2,29%.Die Topwerte im S&P 500 zeigen eine starke Performance, angeführt von Lamb Weston Holdings mit 4,01%. Cboe Global Markets und Fedex folgen mit 1,76% und 1,37%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls negative Entwicklungen, mit Netflix, das um 2,40% fällt. CME Group Registered (A) und ServiceNow verzeichnen Rückgänge von 2,43% und 2,50%.