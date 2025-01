Börsen Update Europa - 30.01. - MDAX stark +1,72 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.710,55 PKT und steigt um +0,22 %.

Top-Werte: United Internet +4,64 %, IONOS Group +4,47 %, Nordex +3,37 %

Flop-Werte: Qiagen NV Registered Shs -2,37 %, Infineon Technologies -2,25 %, Formycon -1,65 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.268,82 PKT und steigt um +0,69 %.

Top-Werte: Nokia +6,90 %, ASML Holding +3,09 %, Adyen Parts Sociales +2,64 %

Flop-Werte: Infineon Technologies -2,25 %, DHL Group -1,70 %, Prosus Registered (N) -0,56 %

Der ATX steht aktuell (13:59:53) bei 3.833,25 PKT und steigt um +0,79 %.

Top-Werte: DO & CO +2,16 %, CA-Immobilien-Anlagen +2,00 %, Wienerberger +1,09 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -2,12 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,36 %, Oesterreichische Post -1,18 %

Der SMI steht aktuell (13:59:53) bei 12.586,50 PKT und steigt um +0,56 %.

Top-Werte: Logitech International +3,05 %, Lonza Group +2,65 %, Roche Holding +1,65 %

Flop-Werte: ABB -1,81 %, Swisscom -0,46 %, UBS Group -0,35 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.917,43 PKT und steigt um +0,50 %.

Top-Werte: ArcelorMittal +2,84 %, Sanofi +2,48 %, Kering +2,09 %

Flop-Werte: STMicroelectronics -8,34 %, EssilorLuxottica -0,25 %, Societe Generale -0,20 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.640,85 PKT und fällt um -0,29 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +3,71 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +1,95 %, Essity Registered (B) +0,69 %

Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -3,97 %, Telia Company -2,46 %, ABB -1,81 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:10:06) bei 3.759,75 PKT und fällt um -0,51 %.

Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,31 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +0,94 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +0,84 %

Flop-Werte: Piraeus Port Authority -2,34 %, ALPHA SERVICES AND HOLDINGS -1,39 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings -0,93 %