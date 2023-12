Top-Artikel der Kalenderwoche 48/23 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Nouriel Roubini warnt die Märkte, sich auf anhaltend höhere Inflationsraten einzustellen. Diese Ära der Stagflation werde sowohl festverzinsliche Wertpapiere als auch Aktien in den Abgrund reißen, so Roubini.

Das war in dieser Woche für unsere wallstreetONLINE Community besonders interessant. Unten finden Sie die spannendsten Artikel aus der aktuellen Kalenderwoche zum Nachlesen.

Inmitten wachsender Erwartungen an die anstehenden Gewinnmeldungen von GameStop am 6. Dezember häufen sich die Aktivitäten im Bereich der Call-Optionen auf das Unternehmen.

Die Citigroup ist superbullish für ein Biotech-Unternehmen. Ihr Kursziel liegt 800 Prozent über dem derzeitigen Niveau.

Charlie Munger, enger Vertrauter und jahrzehntelanger Weggefährte von Warren Buffett, ist im Alter von 99 Jahren gestorben. Er verstarb am Dienstag in einem Krankenhaus in Kalifornien, wie seine Familie mitteilte.

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

Die Coinbase-Aktie ist im November im Zuge der Bitcoin-Rallye um 62 Prozent gestiegen. Kann die Euphorie an der Wall Street rund um die größte US-Kryptobörse anhalten?

Tesla beginnt heute mit der Auslieferung seines lang erwarteten Cybertrucks. An der Wall Street ist jedoch nicht jeder davon überzeugt, dass das Debüt das Wachstum von Tesla ankurbeln wird.

Die Inflation in der Eurozone sinkt auf 2,4 Prozent und damit stärker als erwartet. Der DAX reagiert.

General Motors (GM) wird seine Dividende um 33 Prozent erhöhen und Aktien im Wert von zehn Milliarden US-Dollar USD zurückkaufen – der größte Aktienrückkaufplan in der Geschichte des Unternehmens.

Tesla veranstaltet am 30. November in Austin, Texas, sein Cybertruck-Lieferspektakel. Die Veranstaltung wird per Livestream übertragen. Wird der Cybertruck ein Verkaufsschlager?